Не всегда же оливье: смотрите, повар из Абхазии предложил что-то новенькое

На Новый год необходимо готовить легкие блюда. По мнению повара из Сухума Арарата Эрукяна, для праздничного стола отлично подойдет "Мужской" салат.
Готовить его, как признается повар, очень легко. Для этого необходимо отварное мясо, болгарский перец, маринованный лук, зелень и приправы.
Основные ингредиенты необходимо нарезать соломкой. Все это положить в глубокую посуду, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Всего на готовку уходит 12 минут.
Ингредиенты (на одну порцию):
- Отварное мясо – 80 гр
- Перец болгарский – три штуки
- Маринованный лук – 1/2 луковицы
- Кинза
- Соль
- Паприка
- Черный перец