Не всегда же оливье: смотрите, повар из Абхазии предложил что-то новенькое

Приближается Новый год, а значит, домохозяйки уже ломают голову, что необычного приготовить на праздник. Повар из Сухума Арарат Эрукян предлагает "Мужской" салат.

На Новый год необходимо готовить легкие блюда. По мнению повара из Сухума Арарата Эрукяна, для праздничного стола отлично подойдет "Мужской" салат.

Готовить его, как признается повар, очень легко. Для этого необходимо отварное мясо, болгарский перец, маринованный лук, зелень и приправы.

Основные ингредиенты необходимо нарезать соломкой. Все это положить в глубокую посуду, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Всего на готовку уходит 12 минут.

Ингредиенты (на одну порцию):