Тонкие материи: художница из Китая вырезает картины на опавших листьях

Китайская художница Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях. Этому уникальному навыку женщина научилась сама. На один лист уходит несколько месяцев. В будущем Лей Тин собирается создать серию комиксов на листьях.
Китаянка Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях.
Китайская художница Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях. Этому уникальному навыку женщина научилась сама. На один лист уходит несколько месяцев. В будущем Лей Тин собирается создать серию комиксов на листьях.
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