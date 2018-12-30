Тонкие материи: художница из Китая вырезает картины на опавших листьях

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Маршрут будущего: завершилось исследование абхазской пещеры Сарма О том, как прошла экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму, что обнаружили спелеологи на глубине 1830 метров, читайте в материале Sputnik. 204