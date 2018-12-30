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Тонкие материи: художница из Китая вырезает картины на опавших листьях

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© RUPTLY.

Китаянка Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях.

Китайская художница Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях. Этому уникальному навыку женщина научилась сама. На один лист уходит несколько месяцев. В будущем Лей Тин собирается создать серию комиксов на листьях.



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Китаянка вырезает картины на опавших листьях Копирайт: RUPTLY
Тонкие материи: художница из Китая вырезает картины на опавших листьях
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