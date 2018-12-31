Санта-альпинист покорил замерзший стометровый водопад

В Канаде Санта-Клаус взобрался на ледопад высотой в сто метров.

В Канаде альпинист в костюме Санта-Клауса взобрался на замерзший водопад высотой почти 100 метров. Это популярный маршрут среди хорошо подготовленных любителей ледолазания, и Санта отлично справился с задачей.