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Санта-альпинист покорил замерзший стометровый водопад

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© RUPTLY.

В Канаде Санта-Клаус взобрался на ледопад высотой в сто метров.

В Канаде альпинист в костюме Санта-Клауса взобрался на замерзший водопад высотой почти 100 метров. Это популярный маршрут среди хорошо подготовленных любителей ледолазания, и Санта отлично справился с задачей.



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