Санта-альпинист покорил замерзший стометровый водопад

В Канаде альпинист в костюме Санта-Клауса взобрался на замерзший водопад высотой почти 100 метров. Это популярный маршрут среди хорошо подготовленных любителей ледолазания, и Санта отлично справился с задачей.
В Канаде Санта-Клаус взобрался на ледопад высотой в сто метров.
В Канаде альпинист в костюме Санта-Клауса взобрался на замерзший водопад высотой почти 100 метров. Это популярный маршрут среди хорошо подготовленных любителей ледолазания, и Санта отлично справился с задачей.
В преддверии года Свиньи стало популярным покупать свинок и минипигов в подарок.
Обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло в результате взрыва бытового газа в понедельник 31 декабря.
Китаянка Лэй Тин вырезает картины на опавших листьях.
Яично-мучную битву традиционно проводят в Испании в так называемый День Простаков 28 декабря.
Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют в субботу 29 декабря.
Президент США Дональд Трамп решил похвалить сам себя за свою политику в отношении Сирии.
О том, с какими людьми простилась Абхазия в уходящем 2018 году читайте в материале Sputnik Абхазия.