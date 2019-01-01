Громко, весело и мокро: как прошла новогодняя ночь у главной елки Абхазии

Встреча Нового года, на которую собралось немалое количество жителей и гостей столицы состоялась на площади Свободы в Сухуме.

После того, как люди встретили новый 2019 год дома в кругу семьи, многие устремились на площадь Свободы, где у главной елки проходили торжества.

Поздравления с праздником произносились под звуки многочисленных петард, на площади звучала музыка, дети с удовольствием танцевали и кружились в хороводе.

Все вокруг было красочно, дети и даже некоторые взрослые были одеты в новогодние костюмы, запах зажженных петард охватил всю площадь. К часу ночи начался праздничный концерт, в котором принимали участие звезды абхазской эстрады.

После того, как все дружно позвали Деда мороз и его внучку Снегурочку они стали поздравлять детей и их родителей с наступившим 2019 годом.