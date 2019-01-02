От Сиднея до Москвы: как мир встретил Новый год

Десятки тысяч людей по всему миру вышли на улицы городов в предверие Нового года.
Смотрите на видео, как встречали Новый год в разных столицах мира.
Праздничные мероприятия прошли во всех мировых столицах.
Десятки тысяч людей по всему миру вышли на улицы городов в предверие Нового года.
Смотрите на видео, как встречали Новый год в разных столицах мира.
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