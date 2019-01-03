Как трудовые рекорды Алексея Стаханова стали основой социалистического соревнования в СССР

Шахтер Алексей Стаханов, чье имя в Советском Союзе стало нарицательным родился 3 января 1906 года.
Трудовые достижения советского шахтера Алексея Стаханова положило начало стахановскому движению в СССР.
Шахтер Алексей Стаханов, чье имя в Советском Союзе стало нарицательным родился 3 января 1906 года.
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