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Как трудовые рекорды Алексея Стаханова стали основой социалистического соревнования в СССР

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© Видео РИА Новости

Трудовые достижения советского шахтера Алексея Стаханова положило начало стахановскому движению в СССР.

Шахтер Алексей Стаханов, чье имя в Советском Союзе стало нарицательным родился 3 января 1906 года.



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