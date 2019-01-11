Дух захватило: два экстремала в костюмах-крыльях пролетели сквозь расщелину в горах

Бейсджамперы Джеб Корлисс и Джеймс Бул успешно пролетели в костюмах-крыльях ("вингсьютах") сквозь расщелину в горном массиве в Италии.
Экстремалы сняли полет на камеры, прикрепленные к шлемам.
В Италии экстремалы пролетели сквозь расщелину в горном массиве в костюмах-крыльях.
Бейсджамперы Джеб Корлисс и Джеймс Бул успешно пролетели в костюмах-крыльях ("вингсьютах") сквозь расщелину в горном массиве в Италии.
Экстремалы сняли полет на камеры, прикрепленные к шлемам.
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