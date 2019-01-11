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Дух захватило: два экстремала в костюмах-крыльях пролетели сквозь расщелину в горах

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© Russia Today

В Италии экстремалы пролетели сквозь расщелину в горном массиве в костюмах-крыльях.

Бейсджамперы Джеб Корлисс и Джеймс Бул успешно пролетели в костюмах-крыльях ("вингсьютах") сквозь расщелину в горном массиве в Италии.

Экстремалы сняли полет на камеры, прикрепленные к шлемам.



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