Взрыв в центре Парижа: первые кадры с места происшествия

По последним данным, при взрыве в Париже погибли четыре человека, среди которых двое пожарных.

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа в субботу 12 января, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Инцидент произошел в субботу 12 января околo девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. Пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.

По последним данным, при взрыве погибли четыре человека, среди которых двое пожарных. Еще 12 человек получили серьезные ранения в результате взрыва, 24 - легкие ранения.

В центре Парижа прогремел взрыв>>

Французские СМИ отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые проходят в горoде.