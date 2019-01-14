"Праздник глупости": в мире прошел ежегодный флешмоб "No Pants"

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Посвящение в тайну: праздник Ажьырныхуа своими глазами Корреспондент Sputnik Абхазия впервые побывала на празднике Ажьырныхуа, который отметили в селе Бамбора в ночь на 14 января. О том, как она стала свидетелем жертвоприношения Богу, о традициях и запретах, читайте в репортаже. 388

Человек слова: коллеги и товарищи поделились воспоминаниями о Джуме Ахуба Писатель Джума Ахуба скончался в Сухуме на 82-м году жизни в воскресенье 13 января. О том, какой он внес вклад в абхазскую литературу и публицистику, каким Ахуба был в работе и жизни, поделились с корреспондентом Sputnik его товарищи и коллеги. 277