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"Праздник глупости": в мире прошел ежегодный флешмоб "No Pants"

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© Видео Associated Press

Сотни энтузиастов по всему миру проехались в метро без штанов в рамках ежегодного флешмоба "No Pants"-2019.

Организаторы называют акцию "праздником глупости". Впервые флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. Его придумал пранкер Чарли Тодд.

Чтобы принять в нем участие — надо снять штаны в метро и невозмутимо следовать по своему маршруту.



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