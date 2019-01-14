"Праздник глупости": в мире прошел ежегодный флешмоб "No Pants"

Организаторы называют акцию "праздником глупости". Впервые флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. Его придумал пранкер Чарли Тодд.
Чтобы принять в нем участие — надо снять штаны в метро и невозмутимо следовать по своему маршруту.
Сотни энтузиастов по всему миру проехались в метро без штанов в рамках ежегодного флешмоба "No Pants"-2019.
Организаторы называют акцию "праздником глупости". Впервые флешмоб состоялся в 2002 году в Нью-Йорке. Его придумал пранкер Чарли Тодд.
Чтобы принять в нем участие — надо снять штаны в метро и невозмутимо следовать по своему маршруту.
В результате взрыва один человек погиб, спасатели вытащили из-под завалов семь человек, судьба еще четверых остается неизвестной.
Участники движения "желтых жилетов" в городах Франции в девятый раз вышли в субботу на акцию протеста, переросшую в столкновения с правоохранителями.
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