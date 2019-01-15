Виктор - значит победитель: история паралимпийца, преодолевшего недуг

Сообщение о взрыве в дежурную часть УВД по Гагрскому району поступило во вторник 15 января.

Музей боевой Славы Абхазии вошел в международный комитет истории Второй мировой войны, в котором состоят страны Европы, Россия, США и Бразилия.

Инженер-гидротехник Александр Цеховой из Санкт-Петербурга рассказал на пресс-конференции в Сухуме о том, в каком состояние свалки Абхазии и как с ними бороться.