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Виктор - значит победитель: история паралимпийца, преодолевшего недуг

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© Видео AP

Виктор Кочкин, несмотря на ограниченные возможности, смог реализовать свои самые дерзкие мечты.

Виктор Кочкин – инвалид без ног. Родная мама отказалась от него в роддоме и Витя 20 лет прожил в доме-интернате в Пензенской области.



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