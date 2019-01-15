Виктор - значит победитель: история паралимпийца, преодолевшего недуг

Виктор Кочкин – инвалид без ног. Родная мама отказалась от него в роддоме и Витя 20 лет прожил в доме-интернате в Пензенской области.
Виктор Кочкин, несмотря на ограниченные возможности, смог реализовать свои самые дерзкие мечты.
Виктор Кочкин – инвалид без ног. Родная мама отказалась от него в роддоме и Витя 20 лет прожил в доме-интернате в Пензенской области.
Сотрудники зоопарка Рио-де-Жанейро помогают животным справиться с жарой.
Сотни энтузиастов по всему миру проехались в метро без штанов в рамках ежегодного флешмоба "No Pants"-2019.
В результате взрыва один человек погиб, спасатели вытащили из-под завалов семь человек, судьба еще четверых остается неизвестной.
Участники движения "желтых жилетов" в городах Франции в девятый раз вышли в субботу на акцию протеста, переросшую в столкновения с правоохранителями.
Сообщение о взрыве в дежурную часть УВД по Гагрскому району поступило во вторник 15 января.
Музей боевой Славы Абхазии вошел в международный комитет истории Второй мировой войны, в котором состоят страны Европы, Россия, США и Бразилия.
Инженер-гидротехник Александр Цеховой из Санкт-Петербурга рассказал на пресс-конференции в Сухуме о том, в каком состояние свалки Абхазии и как с ними бороться.