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Армянское ноу-хау: как из соломы производят брикеты для отопления

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Топливные брикеты из соломы изготовляют в Котайкской области Армении.

В Котайкской области Армении производят эко брикеты для отопления. Для одной тонны брикетов расходуется такое же количество соломы.

Тонна брикетов на данный момент стоит около 200 долларов.



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