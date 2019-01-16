Армянское ноу-хау: как из соломы производят брикеты для отопления

Топливные брикеты из соломы изготовляют в Котайкской области Армении.

В Котайкской области Армении производят эко брикеты для отопления. Для одной тонны брикетов расходуется такое же количество соломы.

Тонна брикетов на данный момент стоит около 200 долларов.