Армянское ноу-хау: как из соломы производят брикеты для отопления

В Котайкской области Армении производят эко брикеты для отопления. Для одной тонны брикетов расходуется такое же количество соломы.
Тонна брикетов на данный момент стоит около 200 долларов.
Топливные брикеты из соломы изготовляют в Котайкской области Армении.
В Котайкской области Армении производят эко брикеты для отопления. Для одной тонны брикетов расходуется такое же количество соломы.
Тонна брикетов на данный момент стоит около 200 долларов.
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