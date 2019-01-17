"Космический" отель заработал в Крыму

Номера в отеле называются каютами, и даже постельное белье напоминает о просторах Вселенной.

"Космический" отель открылся в Алуште в Крыму.

Гости отеля переносятся в мир фантастики: стены в коридорах декорированы космическим оружием, везде развешаны скафандры, по этажам гуляют персонажи фантастических картин про космос.

На обед можно попробовать космическую еду из тюбиков, которую используют космонавты. Клиенты отеля могут посетить тренажерный зал с симуляторами и космический сад с экзотическими растениями.

Современные технологии дают каждому гостю возможность почувствовать себя капитаном космического корабля.