Остановка по требованию: два жителя Ирака открыли кафе прямо в автобусе

Двое молодых жителей иракского города Сулеймания открыли кафе в автобусе.
Заведение "расположено" в центре города и питается электроэнергией от парковки. В кафе, которое пользуется популярностью у местной молодежи, работает пять человек.
Двое молодых жителей Ирака из-за нехватки рабочих мест придумали проект для молодежи - организовать кафе в автобусе.
Двое молодых жителей иракского города Сулеймания открыли кафе в автобусе.
Заведение "расположено" в центре города и питается электроэнергией от парковки. В кафе, которое пользуется популярностью у местной молодежи, работает пять человек.
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