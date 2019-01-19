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Остановка по требованию: два жителя Ирака открыли кафе прямо в автобусе

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© Видео AP

Двое молодых жителей Ирака из-за нехватки рабочих мест придумали проект для молодежи - организовать кафе в автобусе.

Двое молодых жителей иракского города Сулеймания открыли кафе в автобусе.

Заведение "расположено" в центре города и питается электроэнергией от парковки. В кафе, которое пользуется популярностью у местной молодежи, работает пять человек.



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