Крестный ход, купания и самовар: Крещение Господне отметили в Гудауте

В ночь с 18 на 19 января в Абхазии отмечают Крещение Господне - один из главных праздников в христианском мире.

Праздничное Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Гудауте началось 18 января в 22:00 и завершилось к трем часам ночи. Крестный ход и крещенские купания решено было провести утром 19 января.

У цистерны со святой водой вместимостью две тысячи литров выстроилась очередь. Верующие принесли с собой емкости, которые стали заполнять до краев. В самом храме прихожане ставили свечи, молились о благополучии своей семьи и близких им людей.

В крестном ходе приняли участие несколько десятков человек. Они прошли через центр города к набережной, где священнослужитель произнес молитву и освятил воду. Верующие прямо с пирса прыгали в море и, перекрестившись, с головой погружались в воду.