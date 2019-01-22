Укрощение по-абхазски: как "Молодежка" готовится к премьере по Шекспиру

Абхазский Молодежный театр готовится к очередной премьере. На этот раз актеры замахнулись на Шекспира.

В марте 2018 года театр впервые пригласил режиссера из России Наталью Николаеву и решил поставить "Укрощение строптивой".

Подготовка к премьере проходила в три этапа. Сначала режиссер приехала в Абхазию, распределила роли. Второй этап пришелся на лето.

"Молодежка" вплотную приступила к репетициям, но премьере тогда не суждено было увидеть свет. После смены руководства Абхазского драмтеатра, где и выступает "Молодежка", стороны долгое время не могли прийти к компромиссу. Но вот, спустя полгода репетиции вновь продолжились. И уже около месяца труппа вовсю готовится к выходу спектакля на сцену.