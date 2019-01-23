15:32 23 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.39
Поиск
Видео

Привет из прошлого: как в таллиннском музее оживают старые компьютеры

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

В музее города Таллинн собрана коллекция старых компьютеров, многие из которых до сих пор работают.

Коллекционеры из Таллинна продемонстрировали Sputnik Эстония уникальные модели компьютеров прошлого века, многие из которых еще в рабочем состоянии.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Величественные горы, чистейшие источники и другие красоты Курильских островов
Привет из прошлого: как в таллиннском музее оживают старые компьютеры
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia