Привет из прошлого: как в таллиннском музее оживают старые компьютеры

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Тела погибших при пожаре на танкерах в Черном море опознаны Тела погибших при пожаре на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе находятся в морге судмедэкспертизы Керчи. 13

Более 37 тысяч человек в Абхазии получили российские полисы ОМС Работа по выдаче полисов гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, продолжается, но ее необходимо активизировать, заявили в Минздраве Абхазии. 86