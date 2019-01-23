Привет из прошлого: как в таллиннском музее оживают старые компьютеры

Коллекционеры из Таллинна продемонстрировали Sputnik Эстония уникальные модели компьютеров прошлого века, многие из которых еще в рабочем состоянии.
В музее города Таллинн собрана коллекция старых компьютеров, многие из которых до сих пор работают.
Коллекционеры из Таллинна продемонстрировали Sputnik Эстония уникальные модели компьютеров прошлого века, многие из которых еще в рабочем состоянии.
Премьера "Укрощение строптивой" в Абхазском государственном Молодежном театре состоится 29 и 30 января.
По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести.
Директор школы пустился в пляс на уроке физкультуры, и теперь ему грозит увольнение.
В отличие от традиционной корриды, на бой здесь выходят не профессиональные тореадоры, а любые желающие.
Тела погибших при пожаре на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе находятся в морге судмедэкспертизы Керчи.
Работа по выдаче полисов гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, продолжается, но ее необходимо активизировать, заявили в Минздраве Абхазии.
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоятся в Москве в среду.