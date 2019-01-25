Смех не грех: абхазские КВНщики довели зрителей до слез

В полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии прошли четыре команды – объединенная команда биолого-географического и физико-математического факультетов АГУ, команда исторического и филологического факультетов, "Дождевой удар" из Ткуарчала и команда армянской общины "Гумский уезд".

В первой части игры юмористы должны были представить свою команду. В конкурсе "Приветствие" ткуарчалцы познакомили зрителя с местным аэропортом, амшенцы прорекламировали свои прочные стеклопакеты, а агушники шутили про абхазские пенсии и абхазский "допинг".

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Во второй части веселые и находчивые показали на сцене популярные сюжеты из советского кино и известных телешоу, но в своей интерпретации.

Для этого биологи и физики выбрали картину "Иван Васильевич меняет профессию", историки угадывали мелодию у Валдиса Пельша, а гумцы разрушали абхазские стереотипы про армян.

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