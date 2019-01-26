Увековечить звучание Страдивари: итальянский город пришлось погрузить в тишину

Итальянский город Кремона более чем на месяц погрузился в тишину. Полиция оцепила обычно очень шумный центр города, движение транспорта остановлено: в городском Музее скрипки идет запись старинных инструментов XVII и XVIII веков, созданных Антонио Страдивари.

Жители Кремоны снизили уровень шума до минимума на весь январь. Соблюдать тишину кремонцев убедительно попросил лично попросил мэр Джанлука Галимберти.

Проект пытались Реализовать проект планировалось еще в 2017 году, но тогда проверка звука выявила серьезный недостаток — городской шум.

"Мы поняли, что улицы вокруг зала для записи вымощены булыжником. Это аудиальный кошмар. Звук автомобиля, стук каблучков проходящей мимо женщины — все это оставалось на записях и делало их бесполезными", — рассказал​ Леонардо Тедески, бывший диджей и автор Stradivarius Sound Bank.

После этого обязательным условием для записи инструментов, созданных мастерами Страдивари, Амати и Гварнери, стало соблюдение абсолютной тишины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michela D’Amico (@_mishwell_) 30 Сен 2018 в 4:26 PDT

Первым "записывался" альт Страдивари 1615 года. Честь сыграть выпала датскому альтисту Виму Янссену. Он остался наедине с инструментом под гроздьями микрофонов, когда звукорежиссеры отправились в студию с экранами, серверами, проводами и динамиками. Инструкции музыкант получал через специальный наушник. Звукорежиссер Томас Кортике разрешил начинать. Музыкант принялся за гамму до-мажор, но вдруг что-то произошло и запись пришлось резко прервать.

"Кто уронил бокал на пол?" — спросил Кортике.

Оказалось, бокал действительно разбился, когда бариста Флоренция Растелли протирала барную стойку в кофейне Chiave di Bacco неподалеку и случайно столкнула его на пол. Все гости застыли в оцепенении, в заведение зашел полицейский и попросил не шуметь.