02:16 28 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.92
  • EUR74.63
Поиск
Видео

Жеребьевка Чемпионата Европы под эгидой ConIFA: трансляция завершена

Получить короткую ссылку
115 0 0

Новости

Все новости
Все новости
CC0

Церемония жеребьевки группового этапа Чемпионата Европы под эгидой ConIFA проходит в Кракове в воскресенье 27 января.

Как сообщил Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, определены три корзины, в каждой из которых четыре команды. Сборная Абхазии попала в первую корзину, где также оказалась Падания – действующий чемпион Европы ConIFA (команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе на турнире – ред.).

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В дни блокады
Осажденный Ленинград: редкие кадры блокадного города
Почтить память: Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Если хочешь быть здоров: профилактика и лечение гриппа

Соцсети

Sputnikabkhazia