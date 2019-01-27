Жеребьевка Чемпионата Европы под эгидой ConIFA: трансляция завершена

Церемония жеребьевки группового этапа Чемпионата Европы под эгидой ConIFA проходит в Кракове в воскресенье 27 января.

Как сообщил Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, определены три корзины, в каждой из которых четыре команды. Сборная Абхазии попала в первую корзину, где также оказалась Падания – действующий чемпион Европы ConIFA (команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе на турнире – ред.).

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.