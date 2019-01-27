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Земля леопарда: игры амурских котят попали на камеру слежения

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Из всех тигров амурский считается самым крупным подвидом. Это одна из редчайших кошек: животное занесено в Красную книгу России и мира.

Четырех играющих амурских тигрят сняла автоматическая камера слежения в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По словам сотрудников парка, детенышам около 3-4 месяцев.



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