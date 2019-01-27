Земля леопарда: игры амурских котят попали на камеру слежения

Четырех играющих амурских тигрят сняла автоматическая камера слежения в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По словам сотрудников парка, детенышам около 3-4 месяцев.
Из всех тигров амурский считается самым крупным подвидом. Это одна из редчайших кошек: животное занесено в Красную книгу России и мира.
Четырех играющих амурских тигрят сняла автоматическая камера слежения в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По словам сотрудников парка, детенышам около 3-4 месяцев.
Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
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