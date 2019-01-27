Земля леопарда: игры амурских котят попали на камеру слежения

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Нетаньяху: Израиль помнит о роли советской армии в разгроме нацистов Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января, в этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. 19

У страха глаза велики: Песков заявил, что российских военных в Венесуэлу не отправляли Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские военные были отправлены в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро. 39