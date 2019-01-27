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Шапки-ушанки, винтовки и "Стрижи": кадры парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

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Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

По площади прошли 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов, колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, а в небе над центром города пролетели неожиданные гости - пилотажная группа "Стрижи".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.



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