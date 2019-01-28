Байк-шоу на параде: индийские военные показали трюки на мотоциклах

Лихачи проезжали по площади, стоя на байках, а также выстраивали акробатическую пирамиду.
Захватывающие трюки выполняли индийские военные мотоциклисты на параде, посвященном Дню республики в Индии 26 января.
Лихачи проезжали по площади, стоя на байках, а также выстраивали акробатическую пирамиду.
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда.
Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Из всех тигров амурский считается самым крупным подвидом. Это одна из редчайших кошек: животное занесено в Красную книгу России и мира.
Церемония жеребьевки группового этапа Чемпионата Европы под эгидой ConIFA проходит в Кракове в воскресенье 27 января.