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Байк-шоу на параде: индийские военные показали трюки на мотоциклах

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Захватывающие трюки выполняли индийские военные мотоциклисты на параде, посвященном Дню республики в Индии 26 января.

Лихачи проезжали по площади, стоя на байках, а также выстраивали акробатическую пирамиду.



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