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Не по зубам: воры вернули украденный телевизор, потому что он не поместился в машину

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© Видео Youtube/RT на русском

В американском Далласе камера наблюдения засекла двух мужчин, которые проникли в дом, вынесли оттуда технику и пытались увезти украденное на угнанном автомобиле.

Телевизор оказался слишком громоздким и не поместился ни на заднем сиденье, ни в багажнике, пишет RT.

В итоге злоумышленникам пришлось вернуть телевизор обратно в дом.

Отмечается, что угнанная машина обнаружена, поиск воров продолжается.



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