Спасение хищников: как из Украины вывозили трех львиц

Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.

Животных вывезли в ЮАР из Украины, где они содержались в ужасных условиях. Всю операцию организовал южноафриканец Лионель де Ланж, а деньги на транспортировку животных собирали всем миром, пишет РИА Новости.