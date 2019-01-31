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Спасение хищников: как из Украины вывозили трех львиц

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© Видео РИА

Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.

Животных вывезли в ЮАР из Украины, где они содержались в ужасных условиях. Всю операцию организовал южноафриканец Лионель де Ланж, а деньги на транспортировку животных собирали всем миром, пишет РИА Новости.



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