Спасение хищников: как из Украины вывозили трех львиц

Животных вывезли в ЮАР из Украины, где они содержались в ужасных условиях. Всю операцию организовал южноафриканец Лионель де Ланж, а деньги на транспортировку животных собирали всем миром, пишет РИА Новости.
Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.
Животных вывезли в ЮАР из Украины, где они содержались в ужасных условиях. Всю операцию организовал южноафриканец Лионель де Ланж, а деньги на транспортировку животных собирали всем миром, пишет РИА Новости.
Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.
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Число погибших в результате обрушившегося на столицу Кубы торнадо возросло до 4, еще 195 человек пострадали.
На машинах установлены прошедшие доработку двигатели ГАЗ, которые ведут свою родословную от того мотора, который стоял на "оригиналах".
Кабинет Министров Абхазии внес изменения в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" в четверг 31 января.
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Спектакль "Кавказский меловой круг", в котором сыграли приглашенные актеры Абхаздрама, показали в Майкопе в среду 30 января.