Огненный кульбит: китайский повар решил переплюнуть файер-шоу барменов

Хан Сяоду мастерски жонглирует ножами, охваченными пламенем. Он делает это даже вслепую, с кастрюлей на голове.
Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.
Хан Сяоду мастерски жонглирует ножами, охваченными пламенем. Он делает это даже вслепую, с кастрюлей на голове.
Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.
Премьера Молодежного театра "Укрощение строптивой" состоялась в среду 29 января.
Число погибших в результате обрушившегося на столицу Кубы торнадо возросло до 4, еще 195 человек пострадали.
На машинах установлены прошедшие доработку двигатели ГАЗ, которые ведут свою родословную от того мотора, который стоял на "оригиналах".
Кабинет Министров Абхазии внес изменения в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" в четверг 31 января.
Ограничение передвижения на границе с Грузией было введено Службой государственной безопасности Абхазии 11 января в связи с распространением свиного гриппа в соседней республике.
Спектакль "Кавказский меловой круг", в котором сыграли приглашенные актеры Абхаздрама, показали в Майкопе в среду 30 января.