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Огненный кульбит: китайский повар решил переплюнуть файер-шоу барменов

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© Видео РИА

Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.

Хан Сяоду мастерски жонглирует ножами, охваченными пламенем. Он делает это даже вслепую, с кастрюлей на голове.



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