Бумажные шедевры: житель сектора Газа делает оригами из старых книг

Ахмед Хумэйд из сектора Газа дарит старым книгам вторую жизнь. Из потрепанных страниц он складывает объемные шедевры.

На каждую работу он тратит до 15 часов. Ахмед живет в секторе Газа, своем интересным увлечением он надеется популязировать искусство оригами в регионе.