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Бумажные шедевры: житель сектора Газа делает оригами из старых книг

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© Видео RUPTLY

Ахмед Хумэйд из сектора Газа дарит старым книгам вторую жизнь. Из потрепанных страниц он складывает объемные шедевры.

На каждую работу он тратит до 15 часов. Ахмед живет в секторе Газа, своем интересным увлечением он надеется популязировать искусство оригами в регионе.



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