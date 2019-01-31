Бумажные шедевры: житель сектора Газа делает оригами из старых книг

На каждую работу он тратит до 15 часов. Ахмед живет в секторе Газа, своем интересным увлечением он надеется популязировать искусство оригами в регионе.
Ахмед Хумэйд из сектора Газа дарит старым книгам вторую жизнь. Из потрепанных страниц он складывает объемные шедевры.
На каждую работу он тратит до 15 часов. Ахмед живет в секторе Газа, своем интересным увлечением он надеется популязировать искусство оригами в регионе.
Повар из Китая вдохновился файер-шоу барменов и решил повторить их трюки на своей кухне.
Львицы Кай, Чарли, Лука и львенок Натан обрели новую жизнь на африканской земле.
Премьера Молодежного театра "Укрощение строптивой" состоялась в среду 29 января.
Число погибших в результате обрушившегося на столицу Кубы торнадо возросло до 4, еще 195 человек пострадали.
Если в Абхазии сохранится теплая погода, то к 8 Марта российские женщины могут остаться без мимозы, считает главный эколог Абхазии Савелий Читанава.
Пресс-конференция победительницы первого сезона музыкального телевизионного шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба прошла в пресс-центре Sputnik 31 января.
Российский лидер Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном 10-летию интронизации патриарха Кирилла, в четверг 31 января.