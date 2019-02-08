Дела бумажные и объятия на улицах: Двинянин рассказал о работе в Абхазии

В преддверии Дня дипломатического работника российский посол Алексей Двинянин на пресс-конференции в Sputnik рассказал об особенностях своей работы.

Впервые День дипломатического работника Алексей Двинянин будет встречать в Абхазии, он был назначен послом в республике 30 марта 2018 года. Очень много бумажной работы, признался дипломат, остается не так много времени на прогулки и поездки по стране.

"Сначала я любил гулять по набережной Сухума, затем меня стали узнавать в лицо, подходить, обнимать, здороваться. У вас же эмоциональные люди, это хорошо и здорово, но по понятным причинам пришлось ограничить прогулки или прогуливаться в более темное время суток", - улыбаясь, рассказал дипломат.

Рабочий день у него начинается с девяти часов утра, несколько раз в неделю в посольстве проходят общие "производственные" совещания.