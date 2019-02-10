Сильнейший шторм обрушился на Сидней

За полчаса в регионе выпало 50 миллиметров осадков.

Около 40 тысяч домов в Сиднее остались без света из-за мощного шторма.

Были затоплены десятки районов.

Температура воздуха резко упала на десять градусов - до плюс 21 градуса.

По прогнозам синоптиков, непогода сохраниться еще несколько дней.