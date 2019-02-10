Сильнейший шторм обрушился на Сидней

Около 40 тысяч домов в Сиднее остались без света из-за мощного шторма.
Были затоплены десятки районов.
Температура воздуха резко упала на десять градусов - до плюс 21 градуса.
По прогнозам синоптиков, непогода сохраниться еще несколько дней.
За полчаса в регионе выпало 50 миллиметров осадков.
Около 40 тысяч домов в Сиднее остались без света из-за мощного шторма.
Были затоплены десятки районов.
Температура воздуха резко упала на десять градусов - до плюс 21 градуса.
По прогнозам синоптиков, непогода сохраниться еще несколько дней.
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