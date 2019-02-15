Конец войны: 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в Афганской войне.

В 1979 году по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) о предоставлении военной помощи руководство СССР приняло решение о введении войск.Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну между армией правительства Афганистана и оппозицией - моджахедами.

© Sputnik / Юрий Сомов Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

За время присутствия в Афганистане военную службу там прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие потери советских войск в Афганистане составили 14427 человек.

Кроме того, в ходе боевых столкновений на территории Афганистана погибли 576 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров.

Ранено, контужено, травмировано - более 53 тысяч человек. Из-за полученных ранений прекратили службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 "афганцев", в том числе инвалидами первой группы - 1479 человек.

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Точное число погибших афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 миллионов человек.