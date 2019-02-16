В мире животных: как прошла премьера сказки "Волк Абга" в РУСДРАМе

В Русском театре драмы поставили детский спектакль "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" по мотивам абхазских сказок. Режиссер-постановщик спектакля Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.

Подготовка к премьере шла всего лишь две недели. Спектакль начинается с абхазской песни "Уарада" и зажигательных танцев собаки Муры (Аслан Киут), коровы Таты (Мадлена Барцыц), утки Куаты (Лоида Тыркба) и мула Гуж (Осман Абухба).

Сюжет спектакля достаточно прост. Собака, корова, утка и мул – трудяги, которые возделывают землю, трудятся, чтобы добыть себе еду. Но им покоя не дает хитрый волк Абга (Инар Инапха), который без труда хочет вытащить рыбку из пруда.

Сказка для детей: РУСДРАМ показал "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком">>