На заснеженном Валааме собрали первые ананасы

Монахи высадили экзотические плоды в теплицу два года назад.
В теплице выращивают и менее необычные фрукты и овощи - огурцы, помидоры, салат, петрушку, укроп и лук.
Валаам — самый древний монастырь на севере России. Монастырское садоводство на острове возникло в 1810 году.
Монахи высадили экзотические плоды в теплицу два года назад.
В теплице выращивают и менее необычные фрукты и овощи - огурцы, помидоры, салат, петрушку, укроп и лук.
РУП "Курорт Пицунда" провело фотоконкурс "Лучший семейный отдых в Пицунде", итоги которого подвели в феврале 2019 года. О том, кто стал победителем, какой приз разыгрывался, и почему счастливчики влюблены в Абхазию, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, под завалами может находиться 21 человек. Их состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются.
Румыния председательствует в Евросоюзе с 1 января 2019 года и ставит своей целью укрепление ЕС.