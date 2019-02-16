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На заснеженном Валааме собрали первые ананасы

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Валаам — самый древний монастырь на севере России. Монастырское садоводство на острове возникло в 1810 году.

Монахи высадили экзотические плоды в теплицу два года назад.

В теплице выращивают и менее необычные фрукты и овощи - огурцы, помидоры, салат, петрушку, укроп и лук.

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