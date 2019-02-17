21:33 17 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск
Видео

Желтая суббота Парижа: 14 акция протеста "жилетов"

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах, пишет РИА Новости.

Полиция Парижа задержала 29 человек в ходе акции движения "желтых жилетов". В протестаx приняли участие более 41,5 тысячи человек, из них пять тысяч — в Париже.

Акции "желтых жилетов" начались в ноябре прошлого года. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

По теме

Абшилава из Франции: вожу с собой желтый жилет, чтобы видели, что я на их стороне
"Желтые жилеты" устроили седьмую акцию протеста в Париже
Преподаватель Сорбонны из Абхазии о "желтых жилетах": французы солидарны с ними


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Победители Mobile Photography Awards-2018
Снова беспорядки, снова газ: суббота желтых жилетов в Париже
Желтая суббота Парижа: 14 акция протеста "жилетов"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia