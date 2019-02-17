Желтая суббота Парижа: 14 акция протеста "жилетов"

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах, пишет РИА Новости.

Полиция Парижа задержала 29 человек в ходе акции движения "желтых жилетов". В протестаx приняли участие более 41,5 тысячи человек, из них пять тысяч — в Париже.

Акции "желтых жилетов" начались в ноябре прошлого года. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.