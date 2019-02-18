"Безумный Макс" по-иркутски: автомеханик создает железных монстров

Первый автомобиль механик построил в 2013 году — его детище сразу приковало внимание посетителей автошоу.
С тех пор Роман Никитин вернул к жизни много транспортных средств.
Иркутский автомеханик Роман Никитин конструирует автомобили, внешний вид которых напоминает постапокалиптический боевик "Безумный Макс".
Первый автомобиль механик построил в 2013 году — его детище сразу приковало внимание посетителей автошоу.
С тех пор Роман Никитин вернул к жизни много транспортных средств.
Ради путешествий супруги продали машину и сдавали в аренду дом в Лондоне.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Этна — самый высокий действующий вулкан Европы, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
14 февраля Путин посетил спортивный комплекс в Сочи, где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провел часовую тренировку.
О том, как изменения в пенсионном законодательстве России отразятся на гражданах Абхазии, насколько увеличатся выплаты и кто в Абхазии может рассчитывать на российскую пенсию, читайте в материале Sputnik.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что лимузин Aurus, доставленный из России на выставку IDEX в ОАЭ, останется в стране для опытной эксплуатаци.
О том, какую рыбу предлагают на cухумском рынке, во сколько она обойдется, на что жалуются продавцы и с чем рыбу есть, читайте в материале Sputnik.