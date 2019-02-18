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"Безумный Макс" по-иркутски: автомеханик создает железных монстров

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© Видео Youtube/RT на русском

Иркутский автомеханик Роман Никитин конструирует автомобили, внешний вид которых напоминает постапокалиптический боевик "Безумный Макс".

Первый автомобиль механик построил в 2013 году — его детище сразу приковало внимание посетителей автошоу.

С тех пор Роман Никитин вернул к жизни много транспортных средств.

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