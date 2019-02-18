"Безумный Макс" по-иркутски: автомеханик создает железных монстров

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Так же, как все: как в Абхазии будут получать российскую пенсию О том, как изменения в пенсионном законодательстве России отразятся на гражданах Абхазии, насколько увеличатся выплаты и кто в Абхазии может рассчитывать на российскую пенсию, читайте в материале Sputnik. 28

Арабский фонд получит более трети акций Aurus Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что лимузин Aurus, доставленный из России на выставку IDEX в ОАЭ, останется в стране для опытной эксплуатаци. 4