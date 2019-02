Симоньян о блокировке в Facebook: прямая наводка от CNN

Facebook заблокировала проект In the Now ведущей RT Аниссы Науэй, а также связанные с In the Now страницы — Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Почти одновременно на CNN вышел сюжет, "разоблачающий" связь этих страниц с RT.

Компания-собственник заблокированных аккаунтов признает, что действительно связана с российским СМИ, однако отмечает, что никаких правил не нарушала.

Проекты публиковали видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде. Сами проекты Facebook о блокировке не оповещал и не объяснил причину принятого решения.