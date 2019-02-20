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Послание Путина Федеральному Собранию: онлайн трансляция

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Российский лидер традиционно раз в год обращается к Федеральному собранию страны с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Глава России в этот раз выступит в Гостином дворе. Послание будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час.

Прошлое послание, которое президент огласил 1 марта 2018 года, Путин охарактеризовал как носящее особый, рубежный характер, а лейтмотивом были слова о необходимости совершить решительный прорыв в различных сферах. Главной угрозой Путин тогда назвал отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.

Послание Федеральному собранию — это конституционная обязанность главы государства. В первую очередь  оно адресовано сенаторам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Как правило, приглашается правительство в полном составе. На собрании всегда присутствуют главы госкорпораций, представители духовенства, общественные деятели, представители культуры. Для освещения мероприятия в 2019 году аккредитован 761 журналист. В 2018-м событие освещали 705 представителей масс-медиа.

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