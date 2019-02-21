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Побыть Дарт Вейдером: бои на "световых мечах" стали видом спорта

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Associated Press

Бои на световых мечах, придуманных авторами "Звездных войн", стали видом спорта. Их признали фехтовальной дисциплиной во Франции - со своими правилами, собственной системой начисления очков и выявления победителя.

"Как и фехтвоание, это дуэль. Два бойца пытаются ударить друг друга. Очки начисляются в зависимости от того, куда попадают удары", - говорит один из фехтовальщиков.

Уже идут разговоры о включении поединков в Олимпийские игры.

 

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