Побыть Дарт Вейдером: бои на "световых мечах" стали видом спорта

"Как и фехтвоание, это дуэль. Два бойца пытаются ударить друг друга. Очки начисляются в зависимости от того, куда попадают удары", - говорит один из фехтовальщиков.
Уже идут разговоры о включении поединков в Олимпийские игры.
Бои на световых мечах, придуманных авторами "Звездных войн", стали видом спорта. Их признали фехтовальной дисциплиной во Франции - со своими правилами, собственной системой начисления очков и выявления победителя.
"Как и фехтвоание, это дуэль. Два бойца пытаются ударить друг друга. Очки начисляются в зависимости от того, куда попадают удары", - говорит один из фехтовальщиков.
Уже идут разговоры о включении поединков в Олимпийские игры.
Во избежание полной остановки ИнгурГЭС, электроэнергию будут отключать в Абхазии со среды 20 февраля с 11:00 до 14:00.
Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.
Российский лидер традиционно раз в год обращается к Федеральному собранию страны с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Пресс-конференция по строительству мусорного полигона твердых бытовых отходов состоялась в АРСМИРА в четверг 21 февраля.
Как может отреагировать Запад на позицию, озвученную Владимиром Путиным перед Федеральным собранием, если посмотреть на российские планы через призму аналитики ЦРУ, читайте в колонке автора РИА Новости.
О том, какие эксклюзивные экспонаты хранятся в музее, что в нем искали мародеры и какие личные тайны "живут" в доме абхазского писателя и этнографа Дмитрия Гулиа, читайте в материале Sputnik.