Побыть Дарт Вейдером: бои на "световых мечах" стали видом спорта

Бои на световых мечах, придуманных авторами "Звездных войн", стали видом спорта. Их признали фехтовальной дисциплиной во Франции - со своими правилами, собственной системой начисления очков и выявления победителя.

"Как и фехтвоание, это дуэль. Два бойца пытаются ударить друг друга. Очки начисляются в зависимости от того, куда попадают удары", - говорит один из фехтовальщиков.

Уже идут разговоры о включении поединков в Олимпийские игры.