Камчатские развлечения: дети гоняют на собачьих упряжках

На Камчатке очень популярны гонки "Дюлин", на которые съезжаются юные каюры со всей России.

На Камчатке на собачьих упряжках ездят даже дети!

Самым маленьким спортсменам 7 лет, ездят они на упряжке из двух собак, длина трассы – 3 километра.

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Ребята постарше запрягают уже четырех собак. Дистанция для них увеличивается до 5 километров.

Такая упряжка может разогнаться до 27 км/ч. К состязаниям дети готовятся со всей серьезностью, ведь они отвечают не только за себя, но и за четвероногих друзей.

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