Топрок, даунрок, фриз: ученики школы брейк-данса показывают элементы танца

Как проходят уроки в сухумской школе брейк-данса и какие трюки исполняют молодые танцоры, смотрите на Sputnik.

Джамал Тачулия открыл школу брейк-данса десять лет назад при Школе искусств имени Ковача.

Брейк-данс привлек большое внимание молодежи Абхазии и стал новым явлением в стране. В школу поступают дети с пяти лет. После пяти лет обучения ученики получают диплом об окончании школы. Каждое учебное полугодие молодые танцоры сдают зачеты и экзамены по определенным танцевальным движениям брейк-данса.

За время существования школы было организовано пять чемпионатов, три из которых были международными. В 2014 году чемпионат по брейк-дансу Абхазии посетили судья из Москвы и опытные танцоры. По словам преподавателя, последний чемпионат по брейк-дансу стал самым масштабным и зрелищным мероприятием за десять лет существования школы.

Следующий чемпионат преподаватели планируют организовать летом 2019 года.