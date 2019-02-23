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Топрок, даунрок, фриз: ученики школы брейк-данса показывают элементы танца

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© Sputnik / Илона Хварцкия Асида Квициния

Как проходят уроки в сухумской школе брейк-данса и какие трюки исполняют молодые танцоры, смотрите на Sputnik.

Джамал Тачулия открыл школу брейк-данса десять лет назад при Школе искусств имени Ковача. 

Брейк-данс привлек большое внимание молодежи Абхазии и стал новым явлением в стране. В школу поступают дети с пяти лет. После пяти лет обучения ученики получают диплом об окончании школы. Каждое учебное полугодие молодые танцоры сдают зачеты и экзамены по определенным танцевальным движениям брейк-данса.

За время существования школы было организовано пять чемпионатов, три из которых были международными. В 2014 году чемпионат по брейк-дансу Абхазии посетили судья из Москвы и опытные танцоры.  По словам преподавателя, последний чемпионат по брейк-дансу стал самым масштабным и зрелищным  мероприятием за десять лет существования школы.

Следующий чемпионат преподаватели  планируют организовать летом 2019 года.

Теги:
брейк-данс


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