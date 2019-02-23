Мужской праздник: 23 февраля - день защитника Отечества

День защитника Отечества отмечается 23 февраля в России и ряде стран СНГ.

Историки связывают эту дату с событиями 1918 года: в январе Совнарком принял декрет о создании Красной Армии. 23 февраля прошли митинги с призывом встать на защиту Отечества и началось массовое вступление добровольцев в новые войска.

По второй версии, красногвардейцы под Нарвой и Псковом в этот день дали отпор "войскам германского империализма".

С 2002 года 23 февраля в России – праздничный день. Россияне чествуют тех, кто служил или служит в Вооруженных Силах.

Неофициально отмечается как День настоящих мужчин.