Соло барабанщика: мастер-класс от Дениса Хагба

Как играть свинг, самба и из каких музыкальных дополнений состоит соло барабанщика смотрите на Sputnik.

Денис Хагба - выпускник института современного искусства в Москве, участник пятого сезона музыкального проекта "Голос", после шести лет концертов и гастролей барабанщик вернулся на родину и стал преподавать игру на ударниках в Сухуме.

"Я решил вернуться с большим объемом информации, с тем, что я увидел, узнал и почувствовал, это сложно быстро осознать. Провести немного времени вдали от жизни в Москве, будет полезно для меня, и я смогу поделиться полученным опытом здесь", - рассказал барабанщик.

На мастер-классе Денис исполнил музыкальные рисунки, переходящие от свинга к самбе, и открытое соло на базе разных ритмов. Показал, как отдельно звучит райд (барабанная тарелка – ред.), хай-хэт (тип тарелок со стойкой –ред.) и малый барабан. Каждую композицию барабанщик украшал брейками, импровизируя в процессе игры.