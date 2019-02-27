Без водки: организаторы раскрыли условия кубка Абхазии по ловле рыбы спиннингом

Второй Международный открытый кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет на реке Юпшара с 15 по 17 марта.

Во втором Международном открытом кубке Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега примут участие 26 команд, в каждой из них по три спортсмена. Участники приедут в Абхазию из ДНР, ЛНР, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Соревнования на Юпшаре будут проходить по принципу "поймал-отпустил". Все снасти подобраны специально для того, чтобы не нанести вреда пойманной рыбе. Условия соревнований строгие. По словам президента Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберта Бондаренко, одно и самых важных условий – безопасное профессиональное оснащение спортсмена.

© Sputnik / Виталий Аньков С заботой о природе: кубок по ловле рыбы со спиннингом пройдет в Абхазии

"Если вдруг судья обнаруживает хоть одну бородку на крючке у спортсмена, то он автоматически дисквалифицируется", - добавил он.

Участникам также нельзя брать рыбу в руки, заходить в воду, необходимо аккуратно отпускать ее в реку. Каждый спортсмен должен ловить рыбу в пределах своего "сектора".

"Также запрещены нецензурные выражения, перед соревнованиями участники проходят проверку на алкотестерах. Алкоголь только на банкете", - отметил Бондаренко.

Второй Международный открытый кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет на реке Юпшара с 15 по 17 марта.