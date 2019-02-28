Утка обхитрила тигра и спаслась от когтей хищника

Кто бы мог подумать, что в схватке тигра и утки, выиграет последняя. Как ей это удалось, смотрите в видео.

На кадрах видно, что по водоему плывет утка, а за ней, ничуть не таясь, следует тигр. Кажется, что тигр уже рядом и готов схватить птицу, но она ловко ныряет под воду, оставив хищника недоумевать. Пока тигр удивленно озирается по сторонам, не в силах разглядеть что-либо в мутном водоеме и, все еще надеясь на лакомство, утка выныривает в противоположной от него стороне и уплывает по своим делам.

Тигр — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из четырех представителей рода пантер. Тигры отлично плавают, но в этом случае зверь просто растерялся из-за хитрости и ловкости утки.

Утки — это птицы средних и небольших размеров с относительно короткой шеей и цевкой, покрытой спереди поперечными щитками.