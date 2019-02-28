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Милота зашкаливает: медвежонок в берлинском зоопарке радует посетителей

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© Видео RUPTLY/TIERPARK BERLIN

Смотрите на видео, как маленький медвежонок развлекает посетителей берлинского зоопарка.

В Берлинском зоопарке 12-недельный медвежонок позирует на камеру и играет с мамой Тоней.

Размножение белых медведей в неволе чрезвычайно сложное дело. Смертность родившихся в зоопарках медвежат достигает половины.

 



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