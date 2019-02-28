Милота зашкаливает: медвежонок в берлинском зоопарке радует посетителей

В Берлинском зоопарке 12-недельный медвежонок позирует на камеру и играет с мамой Тоней.
Размножение белых медведей в неволе чрезвычайно сложное дело. Смертность родившихся в зоопарках медвежат достигает половины.
Смотрите на видео, как маленький медвежонок развлекает посетителей берлинского зоопарка.
В Берлинском зоопарке 12-недельный медвежонок позирует на камеру и играет с мамой Тоней.
Размножение белых медведей в неволе чрезвычайно сложное дело. Смертность родившихся в зоопарках медвежат достигает половины.
Летчики в отставке спасли военный аэродром в Таганроге, сделав из него авиамузей.
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