Лапа помощи: спасение маленькой собачки из снежного плена в Колорадо

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Семь простых рецептов: печем блины к Масленице Масленица – последняя седмица перед Великим постом, в эту неделю принято печь блины и приглашать в дом гостей. О том, какими блинами удивить гостей в масленицу, узнайте из материала Sputnik. 19

Лавров: Москва готова провести саммит лидеров Палестины и Израиля Лавров подчеркнул, что решение палестинской проблемы остается "неотъемлемым элементом" стабилизации на Ближнем Востоке и Севере Африки, без мирного разрешения кризиса "говорить об "успокоении" в регионе вряд возможно". 17