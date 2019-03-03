Лапа помощи: спасение маленькой собачки из снежного плена в Колорадо

Собака из последних сил пробивается сквозь сугробы, но снег оказался слишком глубоким для ее маленьких лап.
К ее радости, на помощь пришел верный друг.
На видео, снятом в американском штате Колорадо, собачка попала в снежный плен.
Собака из последних сил пробивается сквозь сугробы, но снег оказался слишком глубоким для ее маленьких лап.
К ее радости, на помощь пришел верный друг.
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