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"Шанс на жизнь": в Подмосковье спасают лошадей от убоя

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© RUPTLY.

Конюшня-приют "Шанс на жизнь" для измученных и искалеченных лошадей, списанных на убой, работает в Подмосковье.

Хозяйка приюта, ветеринар Анастасия Елизарова приводит животных в порядок и окружает теплотой и заботой.

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В Подмосковье работает приют для лошадей, списанных на убой
"Шанс на жизнь": в Подмосковье спасают лошадей от убоя
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