"Шанс на жизнь": в Подмосковье спасают лошадей от убоя

Хозяйка приюта, ветеринар Анастасия Елизарова приводит животных в порядок и окружает теплотой и заботой.
Конюшня-приют "Шанс на жизнь" для измученных и искалеченных лошадей, списанных на убой, работает в Подмосковье.
Хозяйка приюта, ветеринар Анастасия Елизарова приводит животных в порядок и окружает теплотой и заботой.
4 марта исполнилось 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило видеообзор его выступлений на зарубежных и местных телеканалах.
Десятого марта стартует третий вокальный конкурс "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Его откроет большой благотворительный гала-концерта, который пройдет на сцене Кремлевского дворца.
Видеомост Москва-Минск-Кишинев-Сухум, посвященный началу третьего сезона телевизионного музыкального проекта "Ты супер!", прошел в понедельник 4 марта.
Число погибших из-за торнадо в штате Алабама в США растет.