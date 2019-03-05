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Крепкий и свежий: как подарить хороший букет, а не веник

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© Sputnik / Акоп Кущян, Сария Кварацхелия

Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, в особенности женского.

Секрет красивого букета – это свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

Прежде, чем покупать цветы, следует обратить внимание на некоторые детали. Стебель цветка не должен быть слишком сухим, а бутон слишком полураскрытым и мягким на ощупь. Также эластичность лепестков – один из важных признаков того, что цветок свеж. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, то он легко вернется на место и примет прежнюю форму. Если же цветы не свежие, то лепестки выглядят вялыми или слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Для того, чтобы букет подольше простоял в вазе важно не оставлять надолго цветы без воды, избегать резкие перепады температур, также нужно срезать стебли перед тем, как поставить цветы в воду, удалить нижние листья – как подсохшие, так и свежие.

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