В космос в одиночку: Валентина Терешкова - осуществившая невозможное

Валентина Терешкова занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, где совершила 163 прыжка с парашютом.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области.

В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели. С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов 1 декабря была зачислена в отряд космонавтов.

Первый космический полет Валентина Терешкова совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной — "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

С 1966 года Валентина Терешкова вела активную государственную и общественную деятельность.