Плюшевая нежность: крошечным дикобразам заменил маму игрушечный мишка

Маленьким зверятам необходимо сохранять тепло, для этого им выделили плюшевого Тедди, с которым они проводят почти все время. За малышами присматривают специалисты. Когда они подрастут, их выпустят в дикую природу.
Дикобразов Пушистика и Лулу доставили в заповедник Коста-Рики в разное время. Детенышей нашли одних, о судьбе их мам ничего не известно.
Маленьким зверятам необходимо сохранять тепло, для этого им выделили плюшевого Тедди, с которым они проводят почти все время. За малышами присматривают специалисты. Когда они подрастут, их выпустят в дикую природу.
Животные вместе исследуют окружающую среду, а еще любят трапезничать и спать вместе.
8 Марта в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается Международный женский день.
Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем.
Ежегодно к Международному женскому празднику из Абхазии в Россию поставляют главный символ весны – мимозу.
Сухумский рынок и цветочные магазины столицы с раннего утра были переполнены покупателями. В Международный женский день - 8 Марта - люди спешат порадовать цветами своих мам, бабушек, дочерей, жен.
Турецкие моряки в период с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийска с деловым заходом в рамках национальных учений "Голубая отчизна-2019" (Mavi Vatan-2019), одним из элементов которых является посещение иностранного порта.
По словам американского генерала Эрика Уэсли, для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя.