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Плюшевая нежность: крошечным дикобразам заменил маму игрушечный мишка

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© Видео AP

Дикобразов Пушистика и Лулу доставили в заповедник Коста-Рики в разное время. Детенышей нашли одних, о судьбе их мам ничего не известно.

Маленьким зверятам необходимо сохранять тепло, для этого им выделили плюшевого Тедди, с которым они проводят почти все время. За малышами присматривают специалисты. Когда они подрастут, их выпустят в дикую природу.

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