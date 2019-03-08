Праздник, который все мы очень любим: Путин поздравил женщин с 8 Марта

"Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок", — сказал Путин в поздравлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Миссия успеть: как в Сухуме встретили утро 8 Марта

Он отметил, что в этот день все мужчины спешат выразить женщинам свое восхищение и уважение, признаться в самых теплых чувствах, сказать искреннее спасибо своим женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, коллегам. "Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар", — сказал он.

Путин подчеркнул, что историю России и развитие страны трудно представить "без созидательного вклада великих российских женщин". "И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты", — сказал он.

"Достигать успехов — в характере наших женщин. Вы успеваете все: и на работе, и дома — и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить", — сказал он.

В своем поздравлении он поблагодарил матерей. "В любом возрасте нам дороги наши родители. И особые чувства мы, конечно же, испытываем к нашим мамам, благодарим их за заботу и безусловную к нам любовь, за понимание и прощение, спустя многие годы помним их уроки и наставления, их добрые глаза и руки", — сказал президент.

Путин отметил, что мужчины должны стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали сильное, надежное плечо, то, что их ценят и любят всегда, а не только по праздникам.