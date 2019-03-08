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Шарики в студию: необычное поздравление с 8 Марта

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© Видео Sputnik Кыргызстан

В столице Кыргызстана смельчаки решили оригинально поздравить женщин с 8 Марта, проехав на фуре, из которой на проезжую часть выбрасывали сотни воздушных шаров.

Видео было опубликовано Sputnik Кыргызстан в Международный женский праздник.

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