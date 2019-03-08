Шарики в студию: необычное поздравление с 8 Марта

Видео было опубликовано Sputnik Кыргызстан в Международный женский праздник.
В столице Кыргызстана смельчаки решили оригинально поздравить женщин с 8 Марта, проехав на фуре, из которой на проезжую часть выбрасывали сотни воздушных шаров.
Видео было опубликовано Sputnik Кыргызстан в Международный женский праздник.
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта, отметив их созидательность и безграничную душевную щедрость.
Дикобразов Пушистика и Лулу доставили в заповедник Коста-Рики в разное время. Детенышей нашли одних, о судьбе их мам ничего не известно.
Животные вместе исследуют окружающую среду, а еще любят трапезничать и спать вместе.
8 Марта в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается Международный женский день.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в пятницу 8 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России. Для вступления в силу документ должны также одобрить сенат и президент.
Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году.
"Весь мир, затаив дыхание, ждет решений" весенней сессии китайского парламента. Этот обычно довольно неубедительный и привычный тезис официальной пропаганды Пекина в 2019 году оказался на удивление близок к реальности.